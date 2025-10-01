На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Берлине расклеили агитплакаты с пленными солдатами Вермахта и призывом отомстить России

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Жители Берлина пожаловались на то, что неизвестные расклеили на улицах агитационные плакаты Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ, на которых изображены пленные солдаты Вермахта и размещены призывы отомстить России за поражение во Второй мировой войне. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Один из плакатов заметили на распределительном щитке на одной из улиц района Вильмерсдорф в Берлине. По данным издания, на нем крупными буквами написано «Отомсти!», а рядом черно-белая фотография с немецкими военнопленными, выстроившимися в ряд. Также на плакатах напечатан QR-код, который ведет прямо на страницу заявки на вступление в Интернациональный легион украинской армии.

Местных жителей возмутило использование архивных фотографий немецких военнопленных в интересах ВСУ. Кроме того, в статье уточнили, что призыв присоединиться к «украинским освободителям» идет вразрез Уголовному кодексу ФРГ, который запрещает вербовку граждан на службу в военные формирования других стран.

Ранее опрос показал, что 50% немцев стыдятся роли своей страны во Второй мировой войне.

