Половина населения Германии (50%) стыдится роли своей страны во Второй мировой войне. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование YouGov.

В ходе опроса также выяснилось, что 3% немецких респондентов испытывают гордость, говоря о роли страны в военном конфликте. Еще 40% признались, что не чувствуют ни стыда, ни гордости.

Кроме того, почти половина немцев (46%) заявили, что, по их мнению, Германия с 1945 года проделала хорошую работу по борьбе с действиями военного времени.

На вопрос, кто сделал больше всего, чтобы победить нацистов, большинство респондентов ответили »США». На втором месте оказался Советский Союз, а на третьем — Великобритания.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Он подчеркнул, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

Также глава Белого дома призвал не забывать, что Россия лишь «помогла» США победить во Второй мировой войне. Он добавил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Ранее Шойгу высказался о победе СССР в Великой Отечественной войне.