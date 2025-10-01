На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии врачей обязали исправить неразборчивый почерк

«Би-би-си»: суд в Индии постановил исправить почерк врачей на более понятный
Chilukuri Paramathama

Суд в Индии постановил врачей исправить почерк на более понятный. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».

В Индии довольно распространена проблема с разборчивостью рецептов врачей, что иногда угрожает здоровью пациентов. Уже известны случаи, когда люди получали неправильные лекарства из-за схожих названий препаратов, включая эпилептические припадки у пациентов, принимавших диабетические лекарства вместо обезболивающих.

В 2014 году фармацевт Чилукури Парамата из Налгонды подал петицию в Высокий суд Хайдарабада после того, как трехлетнюю девочку в Ноиде не смогли спасти из-за неверной инъекции. Его инициатива привела к постановлению Медицинского совета Индии 2016 года о том, что врачи должны выписывать лекарства разборчиво, предпочтительно заглавными буквами. В 2020 году министр здравоохранения сообщил, что нарушителей предписаний могут наказывать.

Тем не менее фармацевты продолжают получать неразборчивые рецепты, особенно в сельской местности. Руководитель сети аптек Dhanwantary Равиндра Кхандельвал отметил, что опытные сотрудники могут чаще всего расшифровать их, но иногда приходится звонить врачу, чтобы исключить ошибки.

Судебные инстанции подчеркивают, что разборчивый рецепт — это право пациента, способное спасти жизнь. Высший суд Пенджаба и Харьяны призвал включить уроки почерка в медицинское образование и внедрить цифровые рецепты в течение двух лет. Однако и в ожидании этого все врачи обязаны писать рецепты четко, заглавными буквами.

Эксперты предупредили, что неразборчивые назначения могут приводить к трагическим последствиям, а цифровизация системы существенно снижает риски ошибок.

