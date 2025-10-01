На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД дали советы, как пожилым людям защититься от телефонных мошенников

МВД: антиспам и определитель номера помогут пожилым людям избежать обмана
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям нужно установить на смартфоны приложения для определения номеров и использовать функции «Антиспам», предоставляемые операторами связи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, такие сервисы помогут заранее распознавать опасные звонки и блокировать их. Она также рекомендовала настраивать списки «разрешенных номеров», чтобы ограничить входящие вызовы только доверенными контактами.

Представитель ведомства подчеркнула, что знание злоумышленниками имени или адреса собеседника не подтверждает их официальный статус. Пенсионерам напомнили: не следует принимать поспешных решений, если звонящие сообщают о срочном медосмотре или якобы беде близкого человека и требуют деньги. В таких случаях, по словам Волк, нужно обязательно перепроверять информацию.

Кроме того, в МВД посоветовали не открывать двери незнакомым людям и помнить, что Пенсионный фонд не требует переводить средства на счета для получения выплат. Гражданам также рекомендовали никому не сообщать данные банковских карт и доступ к счетам, включая сотрудникам банков.

Ранее россиянам рассказали о методах защиты от новых телефонных и интернет-мошенников.

