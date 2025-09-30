На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о методах защиты от новых телефонных и интернет-мошенников

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается рост новых схем телефонного и интернет-мошенничества, злоумышленники стали использовать в том числе поддельные сервисы и выдавать себя за работодателей. Об этом сообщили эксперты Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

В свою очередь, в МВД предупредили о звонках с номеров, начинающихся на +916. Они могут быть ошибочно приняты за российские из-за сходства с кодом +7 916, закрепленным за МТС. Отмечаетс, что на самом деле комбинация +91 принадлежит Индии, а цифра «6» указывает на индийские города. Разница в одной цифре позволяет аферистам маскироваться под российских абонентов.

Кроме того, специалисты МТС зафиксировали схему, при которой мошенники представляются работодателями и приглашают жертв на фиктивные собеседования. В процессе они просят выйти из личного iCloud и войти в «корпоративный» аккаунт по предоставленным данным. После смены пароля злоумышленники блокируют доступ к устройству и вымогают деньги. Эксперты подчеркивают, что переводить средства мошенникам нельзя — они лишь повысят свои требования.

Также, по данным Госдумы, все чаще аферисты используют боты, имитирующие интерфейсы банковских приложений. Жертвы переходят по ссылкам из рекламы или сообщений, после чего вводят личные данные. Получив доступ к профилю, мошенники проводят переводы, выпускают новые карты или подключают сервисы обналичивания.

Эксперты посоветовали россиянам внимательно проверять номера звонков, не передавать данные посторонним сервисам и не выполнять инструкции подозрительных собеседников. В случае атаки мошенников необходимо оперативно заблокировать банковские карты, сменить пароли, сохранить доказательства и обратиться в полицию.

