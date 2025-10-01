Россиянка отдала мошенникам почти 3,5 млн рублей, поверив в обвинения «правоохранителя»

На Сахалине 66-летняя женщина поверила в обвинения «правоохранителя» и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка в мессенджере со взломанного аккаунта коллеги женщины из города Оха, который сообщил, что скоро перезвонит «сотрудник правоохранительных органов». Аферист, представившийся силовиком, обвинил женщину в пособничестве «террористу» и показал фальшивые документы о попытке снятия денег с ее счета. Далее мошенники, действуя через подставного «представителя банка», убедили пенсионерку установить определенные приложения и перевести средства на «безопасные счета». Когда преступники потребовали дополнительный миллион рублей, дочь потерпевшей предотвратила дальнейшие переводы, распознав обман.

Общий ущерб составил почти 3,5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин перевел на «безопасные счета» 14 млн рублей.