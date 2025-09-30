Россиянин перевел на «безопасные счета» 14 млн рублей

В Чувашии 52-летний житель стал жертвой мошенников и перевел им миллионы сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Чебоксары.

Мужчину обманули по схеме «звонок от начальника». Сначала он получил в мессенджере сообщение от человека с фотографией его бывшего руководителя, который предупредил его о звонке от ФСБ. Далее с потерпевшим беседовал лжеправоохранитель. Он заверил гражданина, что с его счета пытались перевести средства на счета террористической организации. Потерпевший не поверил звонившему и прекратил разговор, но аферисты на этом не остановились.

Через курьера мужчине передали сфальсифицированную повестку об обязательстве явиться на допрос в службу безопасности в Москве. Это развеяло его сомнения и он продолжил общение с мошенниками.

«Мужчина собрал свои многолетние накопления, продал автомобиль и перечислил на различные якобы безопасные счета порядка 14 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Петербурге пенсионер, испугавшись за свои сбережения, отдал аферистам 15 млн рублей.