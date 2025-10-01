Врач назвала бессмысленными и неэффективными массажные кресла в торговых центрах

Массажные кресла в торговых центрах, залах ожидания и других общественных местах — это не качественный сеанс массажа, а маркетинговый ход, рассказала «Газете.Ru» специалист ГУТА КЛИНИК, врач по лечебной физкультуре Елизавета Гоменюк.

Эксперт назвала использование массажных кресел в значительной степени маркетинговым ходом и подчеркнула, что применение таких кресел возможно только при условии отсутствия серьезных противопоказаний для массажа.

«Сеанс массажа в кресле может восприниматься только как временная мера для снятия напряжения, но не заменяет полноценный медицинский массаж и реабилитацию. Массажные кресла могут помочь человеку расслабиться после сложного дня, улучшить кровообращение и снять стресс. Даже в этом случае важно выбирать максимально плавные и легкие режимы массажа, избегая слишком жестких воздействий, поскольку интенсивные массажные движения могут ухудшить состояние здоровья», — объяснила она.

По ее словам, ни одно кресло не сможет выполнить массаж, подобранный индивидуально и направленный на решение конкретной проблемы. При наличии болевых ощущений или травм, а также при наличии сомнений в своем состоянии здоровья, лучше обратиться к врачу и, при необходимости, к сертифицированному массажисту для составления индивидуального плана лечения.

«В отличие от стандартного массажа, который можно получить в массажном кресле, ручной массаж от специалиста может стать важным этапом лечения и реабилитации при большом количестве заболеваний. Ручной массаж выполняется специалистом, который учитывает особенности конкретного организма и состояния здоровья, а также следует рекомендациям лечащего врача. Это позволяет максимально точно подобрать технику и интенсивность воздействия для достижения конкретных целей лечения», — сказала врач.

Руки массажиста способны обеспечить более глубокое и точечное воздействие на мышцы и ткани. Это особенно важно при наличии болевых точек, триггерных зон и мышечных спазмов, которые требуют индивидуального подхода и специализированных техник. Специалист может также адаптировать техники в зависимости от индивидуальных потребностей пациента в данный момент.

«Сеанс ручного массажа может помочь человеку расслабиться или взбодриться, настроиться на сон и отдых или, наоборот, на трудовые свершения. Опытный массажист подберет не только подходящий темп и глубину воздействия, но и музыку или аромат масел. С ним можно обсудить свои ощущения и получить обратную связь. Такая процедура позволит решить имеющиеся проблемы со здоровьем и избежать ухудшения состояния. Массажные кресла в этом случае, к сожалению, будут бесполезны», — резюмировала врач.

