Хирург назвал самые частые травмы лица, которые получают водители

Ежегодно российские автодороги уносят около 30 тысяч жизней, еще более 200 тысяч человек получают травмы, в основном челюстно-лицевой области. Что это за повреждения, «Газете.Ru» рассказал челюстно-лицевой хирург «СМ-Клиника» Александр Какорин.

По словам хирурга, наиболее распространенные травмы у водителей в момент аварии — множественные рвано-ушибленные и колото-резаные раны лица, которые получают потерпевшие в результате порезов осколками лобового стекла или острыми краями искореженного металла.

«Ранения мягких тканей лица становятся критически опасными, если затронута зона глазницы. Здесь проходят магистральные сосуды, и их повреждение может вызывать интенсивное кровотечение. В ряде случаев такие травмы серьезно задевают зрительный нерв и грозят полной потерей зрения. При повреждении нижней стенки глазницы у пострадавших появляется характерный симптом — двоение в глазах. А переломы носа можно определить по так называемому «симптому очков» — отеку век и кровоизлиянию вокруг глаз», — пояснил Какорин.

Для автомобилистов не менее опасны переломы скуловой кости, верхней и нижней челюсти. При таких травмах, как заметил специалист, пациенты часто не могут сомкнуть рот, а перелом верхней челюсти к тому же сопровождается кровотечением из носа, рта и ушей. Переломы лицевых костей относятся к числу наиболее тяжелых травм и, как правило, требуют хирургического вмешательства с применением титановых пластин и мини-винтов.

Специалист обратил внимание на еще один вид травм, которые часто «преследуют» водителей, забывающих пристегнуться ремнем безопасности. Это сочетанные травмы, представляющие собой повреждения разных участков лица, в том числе черепно-мозговые. При резком торможении автомобиля голова водителя с силой ударяется о руль, лобовое стекло или подголовник, что и приводит к травмированию.

«Смешанные травмы — это не только сотрясение мозга, но и сосудистые кровоизлияния и множественные переломы костей черепа. Во многих случаях человек нуждается в немедленном хирургическом лечении. А промедление в оказании первой помощи может привести к необратимым последствиям, даже к угрозе жизни», — добавил хирург.

Перед операцией, для точного определения характера повреждений, пациенты проходят комплексную диагностику, включая мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ).

«Для хирургов МСКТ — основной диагностический инструмент, позволяющий получить детальные 3D-изображения травм разной локализации и степени тяжести. Благодаря этому методу ни одно, даже самое незаметное повреждение, не ускользает от взгляда врачей. Кроме того, это предопределяет и дальнейшую стратегию лечения — выбор определенной методики или комбинирование разных хирургических вмешательств. Сочетание точной диагностики с малотравматичными методиками способствует снижению рисков послеоперационных осложнений и быстрому восстановлению пациентов», — прокомментировал специалист.

