Российский врач перечислил главные ошибки при оказании первой помощи

Во время оказания первой помощи важно действовать быстро, четко и своевременно. Однако экстренные ситуации, особенно те, которые происходят во время праздничных дней, вызывают панику и нередко приводят к ошибкам, рассказал «Газете.Ru» Игорь Пушкарев, педиатр, эксперт Школы первой помощи Европейского медицинского центра (EMC).

«Одной из таких ситуаций является оказание первой помощи в небезопасной обстановке. Если обстановка выглядит небезопасной для человека, оказывающего помощь, самым правильным решением будет сразу вызвать спасателей, скорую помощь, но не приближаться к месту происшествия. Специально обученные люди обладают навыками и экипировкой для работы в самых разных ситуациях. Своевременным вызовом спасателей вы уже окажете необходимую помощь», — объяснил он.

Серьезной ошибкой, которая может ухудшить состояние здоровья пострадавшего, является перемещение при травмах позвоночника.

«Если вы подозреваете, что у пострадавшего может быть такое повреждение, чего нельзя исключать при падении с высоты, падении с лошади, автотравме, категорически нельзя его трогать. В этой ситуации вы можете своевременно вызвать помощь, оценить состояние человека, определить, в сознании ли он, есть ли у него самостоятельное дыхание, остановить имеющееся кровотечение», — отметил эксперт.

Не следует также начинать сердечно-легочную реанимацию, до конца не убедившись, требуется ли она. Важно правильно оценить состояние пострадавшего — главным критерием для начала СЛР является отсутствие самостоятельного дыхания и сознания. Если вы начнете проводить СЛР человеку, которому она не требуется, вы можете нанести дополнительный вред и травмы.

«Особого внимания требуют и травмы головы. При таких повреждениях человек часто чувствует себя нормально, а сами травмы выглядят незначительными, кровотечение может казаться не сильным. Однако даже при самых маленьких ранах, расположенных на коже головы, кровотечения бывает очень обильными (таковы особенности кровоснабжения тканей головы). Кроме того, через несколько часов состояние человека может значительно ухудшиться. Поэтому при любых травмах головы, которые нередко встречаются во время майских праздников, стоит незамедлительно обратиться к врачу, в травматологическое отделение, чтобы исключить жизнеугрожающие состояния», — сказал врач.

Наиболее распространенными травмами во время праздников являются ушибы, раны и ссадины. Одна из частых ошибок — недооценивать травму и пытаться обойтись минимальной помощью. За ушибами могут скрываться переломы, особенно если боль, отек или нарушение функции конечности сохраняются несколько дней.

«Поверхностные ссадины, как правило, заживают самостоятельно, но при отсутствии правильной обработки существует риск инфицирования. Особую осторожность следует проявлять при колотых ранах: несмотря на скромный внешний вид, такие повреждения могут сопровождаться глубоким загрязнением тканей и требуют тщательной антисептической обработки и наблюдения. В период активного отдыха важно помнить: даже незначительная на первый взгляд травма без своевременной помощи может привести к серьезным осложнениям», — резюмировал эксперт.

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