На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мурманский подросток решил перелезть через забор школы, застрял в нем и попал на видео

В Мурманске подросток застрял в заборе школы, пытаясь через него перелезть
true
true
true

В Мурманске спасатели вызволили подростка, застрявшего в заборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел на территории школы №11. Подросток пытался перелезть через забор учебного заведения, но в процессе застрял между элементами ограждения. Его положение оказалось настолько сложным, что самостоятельно освободиться он не смог.

На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Сотрудники экстренных служб провели работу по освобождению юноши и вызволили его из ловушки.

До этого мальчик напоролся спиной на дверную ручку в петербургской школе и попал в операционную. Он получил колотую рану, а в его пояснице застрял обломок этой ручки.

Ранее заключенный застрял на проволоке при попытке побега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами