Мурманский подросток решил перелезть через забор школы, застрял в нем и попал на видео

В Мурманске подросток застрял в заборе школы, пытаясь через него перелезть

В Мурманске спасатели вызволили подростка, застрявшего в заборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел на территории школы №11. Подросток пытался перелезть через забор учебного заведения, но в процессе застрял между элементами ограждения. Его положение оказалось настолько сложным, что самостоятельно освободиться он не смог.

На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Сотрудники экстренных служб провели работу по освобождению юноши и вызволили его из ловушки.

