В Германии заключенный застрял на проволоке при попытке побега

RT: попытавшийся сбежать из тюрьмы в Германии застрял на колючей проволоке
Depositphotos

В Германии заключенный застрял в колючей проволоке при попытке сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что для снятия 28-летнего мужчины с забора специалисты были вынуждены прибегнуть к использованию строительного крана. После инцидента молодому человеку показали необходимую медицинскую помощь и снова отправили за решетку.

23 июня издание Metro писало о том, что в Бразилии заключенный попытался сбежать из тюрьмы и застрял в отверстии, которое проделал в стене. Мужчина предпринял неудачную попытку побега, застряв в самодельном туннеле, который сам же рыл в течение двух дней, используя всего лишь ручку от метлы и гвоздь.

Охранники заметили «подозрительное движение» в камере и пришли проверить происходящее. Они обнаружили заключенного, когда его верхняя часть тела свешивалась вниз, а торс был зажат в узком проеме. Для спасения осужденного были вызваны пожарные. Спасатели аккуратно высверлили бетон вокруг его туловища, чтобы освободить мужчину без травм.

Ранее во Франции заключенный сбежал, спрятавшись в сумке вышедшего на свободу сокамерника.

