Мальчик напоролся спиной на дверную ручку в петербургской школе и попал в операционную

Mash: в Петербурге мальчик напоролся спиной на дверную ручку в школе
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Петербурге десятилетний мальчик напоролся спиной на дверную ручку в школе и попал в операционную. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в учебном заведении в городе Сестрорецке во время игры в догонялки. Мальчик во время бега напоролся на дверную ручку. В результате он получил колотую рану, а в его пояснице застрял обломок этой ручки.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести и сразу доставили в операционную. Врачи успешно провели операцию. В настоящее время школьник находится под наблюдением медиков.

До этого на Урале мальчик проколол гвоздем трахею, перелезая через забор. Ребенок в результате провел в реанимации четыре дня.

Ранее сухая ветка пробила голову восьмилетней девочке в центре Нижнего Новгорода.

