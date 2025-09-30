На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работник московского банка, убивший начальницу, признал вину

СК: москвич, убивший начальницу в банке на Автозаводской, признался в содеянном
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение жителю Москвы по факту убийства его начальницы в отделении банка на улице Автозаводской, мужчина дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С фигурантом проведены следственные действия <...> В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября вооруженный ножом мужчина пришел на рабочее место и нанес не менее двух ударов оружием своей начальнице. Женщина скончалась на месте. По факту убийства возбудили уголовное дело

Сообщается, что убийство своего руководителя мужчина спланировал заранее, мотивом послужила возникшая в ходе совместной работы неприязнь. Фигуранта обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее задержание мужчины, убившего сотрудницу банка в Москве, попало на видео.

