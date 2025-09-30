Задержание мужчины, убившего сотрудницу банка в Москве, попало на видео

Сотрудник московского банка, который посреди рабочего дня зарезал свою начальницу, был задержан сотрудниками Росгвардии. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры задержания в своем Telegram-канале.

«Росгвардейцы обезвредили и задержали подозреваемого в помещении отделения банка. Задержанный 40-летний мужчина был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть тело погибшей, а затем и самого задержанного, с которым беседует росгвардеец.

По факту убийства возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. В банковском отделении работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Задержанный на допросе заявил полицейским, что над ним якобы издевались коллеги. При этом СМИ пишут, что мужчину хотели уволить за систематические нарушения, а начальница иногда выписывала ему штрафы.

Ранее муж сотрудницы банка, зарезанной на рабочем месте, попытался отомстить за ее смерть.