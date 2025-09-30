«Рыдал в полицейской машине». В Москве сотрудник банка зарезал начальницу посреди рабочего дня

В одном из московских банков произошло убийство прямо посреди рабочего дня: сотрудник, уставший от упреков со стороны руководства, схватился за нож и ударил им свою начальницу. Женщина не выжила. На место происшествия через какое-то время примчался муж погибшей, он взял с собой пистолет и хотел отомстить убийце, но силовики не дали ему совершить самосуд. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Сотрудник банка в Москве напал на заместителя руководителя филиала и нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — сообщили в столичном управлении СК России.

Факт задержания убийцы подтвердила и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). В банковском отделении сейчас работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Столичная прокуратура сообщает, что мужчина ударил коллегу ножом «на почве личных неприязненных отношений».

Убитую женщину звали Наталья. Она работала в компании 20 лет. По данным «Осторожно, новости», Наталья пришла в банк в 18 лет и была на хорошем счету. У нее остался девятилетний сын.

«Где убийца?»

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись, на которой видно, как к оцепленному отделению банка приехал муж убитой банкирши. Разъяренного мужчину, пытавшегося зайти в банк, бросились останавливать сразу несколько сотрудников правоохранительных органов. Он вырывался, пытаясь забежать в отделение, и кричал: «Где убийца?»

С собой у мужчины был пистолет.

«У меня супругу убили», — кричал он. «Убери руки от пистолета», — помешали ему полицейские.

В итоге мужа погибшей задержали силовики.

«Никакой работник»

Убийцу женщины зовут Константин Топоров, пишет 112. По информации источников Telegram-канала, «работник из него был никакой» и убитая регулярно фиксировала допущенные им нарушения, иногда выписывая штрафы.

«Недавно терпению руководителя пришел конец. Она решила уволить Константина. Но кто ж мог подумать, что он настолько неуравновешен», — пишет 112.

«Только за последний месяц он получил несколько взысканий, его собирались уволить», – подтверждает источник «Осторожно, новости».

В корпоративной программе банка у Топорова стоял интерес «ножи», а в описании — «не понимаю язык кнута и пряника». Он демонстрировал странное поведение не только в жизни, но и в интернете: вел блог, где писал странные статьи с критикой переводов Библии, реформы ЖКХ и российской оппозиции.

«Библию переписали полностью современным русским языком. Но главным содержательным отличием является изменение статуса Иисуса Христа – он больше не Бог», — говорится в одном из его постов.

Убийца после задержания рыдал в полицейской машине, повторяя, что «не хотел, чтобы так получилось».

Позже на допросе он заявил об издевательствах со стороны коллег. «Это было... они издевались надо мной», — сказал он.

Telegram-канал «МК: срочные новости» выяснил, что убийца сотрудницы банка ранее напал на своего руководителя на прошлой работе. Это произошло более года назад. Тогда он уволился и устроился в отделение банка, где работал до сегодняшнего дня.

«В пятницу врезал руководителю. Уволили в тот же день. Светит статья, ищу работу. Никогда не думал, что так поступлю», — писал Топоров в соцсетях после своего увольнения.

О неадекватном поведении мужчины говорили и его коллеги: по их словам, он грубо общался с сотрудниками и клиентами, показывал неприличные жесты.