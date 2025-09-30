Муж сотрудницы банка, зарезанной на рабочем месте, попытался отомстить за ее смерть

112: в Москве задержан муж сотрудницы банка, решивший отомстить за ее убийство

В Москве полиция задержала мужа топ-менеджера отделения банка Натальи П., который захотел отомстить убийце его жены и прибыл на место трагедии с пистолетом. Об этом сообщил Telegram-канал 112, опубликовав кадры с задержанием мужчины.

На видео можно увидеть, что место преступления оцеплено. Разъяренного и убитого горем мужчину пытаются остановить сразу несколько сотрудников правоохранительных органов. Он вырывается, пытаясь забежать в отделение банка, и кричит: «Где убийца?»

Добраться до обвиняемого мужчине не удалось. Полиция задержала его и изъяла пистолет.

30 сентября в Москве задержали мужчину, который напал с ножом на заместителя руководителя филиала банка. По предварительной информации, мужчину уволили и он пришел разбираться со своей начальницей. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время нападавшего допросят. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее коллеги убийцы сотрудницы банка в Москве заявили о его неадекватности.