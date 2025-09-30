Суд в Москве рассмотрит дело блогера Сидоропуло в особом порядке

Савеловский суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло об аферах

Савеловский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело против блогера Андрея Сидоропуло, которого обвиняют в аферах с обучающими курсами. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся в зале суда.

«Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке», - огласил решение судья.

По данным агентства, Сидоропуло в ходе заседания признал вину в полном объеме. Отмечается, что суд не может назначить подсудимому наказание свыше двух третей от предусмотренного срока.

Известно, что на вырученные с мошеннической схемы деньги блогер приобрел автомобиль Lamborghini за 22 млн рублей.

18 сентября СМИ, ссылаясь на судебные материалы, писали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

22 сентября московский суд продлил арест Сидоропуло на полгода, до 12 марта следующего года.

