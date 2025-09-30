На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве рассмотрит дело блогера Сидоропуло в особом порядке

Савеловский суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло об аферах
true
true
true
close
«Осторожно, Москва»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Савеловский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело против блогера Андрея Сидоропуло, которого обвиняют в аферах с обучающими курсами. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся в зале суда.

«Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке», - огласил решение судья.

По данным агентства, Сидоропуло в ходе заседания признал вину в полном объеме. Отмечается, что суд не может назначить подсудимому наказание свыше двух третей от предусмотренного срока.

Известно, что на вырученные с мошеннической схемы деньги блогер приобрел автомобиль Lamborghini за 22 млн рублей.

18 сентября СМИ, ссылаясь на судебные материалы, писали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

22 сентября московский суд продлил арест Сидоропуло на полгода, до 12 марта следующего года.

Ранее имущество блогера Качура на почти 250 млн рублей обратили в доход государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами