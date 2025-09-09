На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Имущество блогера Качура на почти 250 млн рублей обратили в доход государства

Дорогомиловский суд Москвы взыскал в доход государства имущество блогера, бывшего следователя Кирилла Качура (признан в РФ иностранным агентом) на 247 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Иск удовлетворить», — говорится в сообщении.

В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 11 объектов недвижимости блогера, включая земельные участки, здания и помещения. Общая стоимость владений составляет 247 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что недвижимость была приобретена Качурой на незаконные доходы.

Мужчина был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве и взяточничестве. Фигурантом по данному делу также проходил его отец Виталий Качур.

В ноябре 2023 года министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Кирилла Качура. Отмечалось, что он занимался распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

В 2024 году бывший следователь обжаловал это решение, однако Московский городской суд не стал снимать с блогера статус иноагента.

Ранее было арестовано имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино».

