Россияне назвали любимые осенние треки

Шуфутинский и «Кино» оказались среди любимых артистов россиян для прослушивания осенью
Belkin Alexey/news.ru

Россияне назвали свои любимые музыкальные треки. Об этом сообщил «Газете.Ru» музыкальный сервис Звук, который провел опрос ко Дню осенней хандры.

У респондентов спросили, как они справляются с сезонной меланхолией и какую музыку слушают для поднятия настроения.

Главным способом не поддаваться хандре россияне назвали общение с близкими — его выбирает четверть опрошенных. Каждый пятый предпочитает развеиваться с помощью прогулок (20%) или погружения в рутинные дела: работу или учебу (18%).

Самым осенним жанром россияне назвали рок (в том числе русский) — его предпочитают 30% респондентов. Ему с небольшим отрывом проигрывают поп-композиции (26%) и рэп (24%). Наименее популярными оказались джаз и неоклассика (по 6%), шансон (5%) и блюз (4%).

Любимыми осенними треками опрошенные назвали песни «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» (21%), «Третье сентября» Михаила Шуфутинского (14%) и «Осень» группы «Кино» (13%).

