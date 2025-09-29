Россияне назвали любимые осенние треки

Россияне назвали свои любимые музыкальные треки. Об этом сообщил «Газете.Ru» музыкальный сервис Звук, который провел опрос ко Дню осенней хандры.

У респондентов спросили, как они справляются с сезонной меланхолией и какую музыку слушают для поднятия настроения.

Главным способом не поддаваться хандре россияне назвали общение с близкими — его выбирает четверть опрошенных. Каждый пятый предпочитает развеиваться с помощью прогулок (20%) или погружения в рутинные дела: работу или учебу (18%).

Самым осенним жанром россияне назвали рок (в том числе русский) — его предпочитают 30% респондентов. Ему с небольшим отрывом проигрывают поп-композиции (26%) и рэп (24%). Наименее популярными оказались джаз и неоклассика (по 6%), шансон (5%) и блюз (4%).

Любимыми осенними треками опрошенные назвали песни «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» (21%), «Третье сентября» Михаила Шуфутинского (14%) и «Осень» группы «Кино» (13%).

Накануне поэт-песенник, автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов рассказал, каких песен не хватает России.

Ранее Алена Свиридова призналась в любви к одному вредному продукту.