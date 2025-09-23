На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четверть россиян атакует хандра с наступлением осени

Четверть россиян ощущают хандру с наступлением осени
true
true
true
close
Best smile studio/Shutterstock/FOTODOM

Четверть (19%) россиян испытывают негативное влияние осени. При этом большинство опрошенных (59%) не ощущают проявлений хандры в этот период, а 22% ожидают появления негативных симптомов с наступлением холодов.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

54% респондентов отметили легкое снижение энергии и мотивации с приходом осени, с которым они, в целом, справляются. 29% опрошенных испытывают сильное влияние осенней хандры, проявляющееся в сонливости, апатии и трудностях в работе, вплоть до желания все бросить. 28% респондентов сталкиваются с заметным снижением концентрации, а 15% практически не замечают изменений в своем настроении и работе в осенний период.

Говоря о мотивации к работе в период осенней хандры, 83% респондентов отмечают финансовую стабильность. 33% ценят ощущение признания и оценки своих усилий. Гибкий график и возможность совмещать работу с личной жизнью важны для 32% участников. Успехи в работе и достижение целей мотивируют 23% респондентов, а работа в дружной команде значима для 21% опрошенных. Участие в интересных проектах и решение сложных задач привлекают 14% участников. 13% мотивируются тем, как их работа влияет на компанию и клиентов.

7% опрошенных поделились, что в период осенней хандры ничего не может мотивировать их к работе.

Ранее ученые нашли причину осенней хандры россиян.

