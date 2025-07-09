В Башкирии гаишники устроили погоню за волком и попали на видео

В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«8 июля жители домов на Олимпийской улице в Межгорье заметили волка. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые и устроили необычную погоню – сиренами они пытались прогнать дикое животное обратно в лес», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле пытаются напугать волка, который убегает. По словам местных жителей, в последнее время волки часто выходят из леса в город.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кабаны бегали по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как более десяти кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте, после чего подбегают к деревьям. Автор видео предположил, что животные могли сбежать из зоопарка.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с людьми зажало под грузовиком.