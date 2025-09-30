На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Коми лишилась сбережений из-за дочери, которая воспользовалась ее телефоном

В Коми 15-летняя школьница перевела мошенникам с телефона матери 500 тысяч
Shutterstock

В Республике Коми 15-летняя школьница и ее мать из Усинска стали жертвами телефонных аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как рассказала потерпевшая, с ее дочерью связался неизвестный под видом школьного работника и выманил у нее одноразовый код подтверждения для «оформления» электронного дневника.

Далее с ней связался другой аферист и от имени сотрудника портала «Госуслуг» запугал подростка крупным штрафом и уголовной ответственностью для родителей. Школьницу убедили, что она должна следовать указаниям, чтобы спасти родственников от наказания.

«Под давлением злоумышленников школьница, пока ее мать спала, оформила на ее имя кредит в размере 400 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Данные средства и 150 тысяч личных сбережений родительницы она сняла через банкомат и перевела на указанные звонившими счета», — сообщили в ведомстве.

Узнав о случившемся, женщина обратилась к МВД.

Ранее стало известно, что мошенники под видом арендодателей выманивают деньги у квартиросъемщиков.

