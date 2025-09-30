На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемый в нападении на сотрудницу банка вел себя неадекватно на работе

Осторожно, новости: подозреваемого в нападении в банке собирались уволить
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Сотрудник банка, которого подозревают в нападении на начальницу в Москве, не выполнял свою работу должным образом. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, мужчина устроился на работу год назад. По словам коллег, он был конфликтным, спорил с ними и не хотел обслуживать клиентов. Помимо этого, он оскорблял начальницу.

«Только за последний месяц он получил несколько взысканий, его собирались уволить», – сообщается в публикации.

В социальных сетях подозреваемый якобы вел свой личный блог, где критиковал вещи, которые ему не нравились.

Пострадавшая женщина, наоборот, на работе была на хорошем счету. Она работала в финансовой организации 20 лет.

Инцидент произошел на Автозаводской улице. По данным СК, мужчина пришел в отделение банка и нанес своей начальнице травму ножом. Спасти пострадавшую не удалось.
Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве певицу задержали за нападение на работника клуба с ножом.

