В Москве певицу задержали за нападение на работника клуба с ножом

Mash: в Москве певица напала на администратора клуба с ножом

В Москве певицу из Калмыкии подозревают в нападении на сотрудника караоке-клуба. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в ночном заведении на Новом Арбате. По данным Telegram-канала, 37-летняя женщина приставала к посетителям и персоналу. Подробности произошедшего не уточняются.

Сотрудники клуба вывели исполнительницу из клуба. Это якобы не понравилось женщине, поэтому она вернулась в заведение с ножом и напала на администратора.

«Его госпитализировали в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

По данным МВД, когда женщина находилась в клубе, администратор просил ее покинуть заведение. После этого подозреваемая отказалась уезжать с мужем на такси, и вернулась внутрь с оружием.

«Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемую», – рассказали в МВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас женщина находится под стражей.

