В Москве мужчина смертельно ранил замруководителя филиала банка

В Москве полицейские задержали мужчину, ранившего замруководителя филиала банка
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве полицейские задержали мужчину, ранившего заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка», — сообщила она.

Как уточнили в СК Москвы, все произошло на Автозаводской улице. Сотрудник банка нанес ножевое ранение своей начальнице, спасти ее не удалось. В ближайшее время задержанного допросит следователь. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно сообщалось, что чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко был убит в Омске, тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире. В гости к 31-летнему спортсмену пришел 23-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, в ходе которого, как указано, гость взял в руки пистолет и выстрелил.

Ранее в РФ задержали иностранца, который десять лет назад убил семью в Новосибирске.

