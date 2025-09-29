На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Архангельске юноша изрезал педагогов техникума ножом

В Архангельске молодой человек ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Об этом сообщает Mash.

Во время нападения на бывшем студенте были перчатки и маска. По данным Telegram-канала, он ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы.

«По словам очевидцев, его остановили другие студенты техникума», — сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на данный момент он задержан.

По данным Telegram-канала Baza, за два часа до нападения подозреваемый поменял аватарку в соцсетях на вооруженного мужчину в маске и с пистолетом.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи проводят осмотр места, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мальчик попал в реанимацию после того, как его ударили ножом в парке.

