В Архангельске юноша изрезал педагогов техникума ножом

Mash: в Архангельске бывший студент напал на педагогов техникума с ножом

В Архангельске молодой человек ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Об этом сообщает Mash.

Во время нападения на бывшем студенте были перчатки и маска. По данным Telegram-канала, он ранил ножом преподавателя русского языка и литературы, соцпедагога и другого студента. Специалисты диагностировали у каждого из них серьезные травмы.

«По словам очевидцев, его остановили другие студенты техникума», — сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на данный момент он задержан.

По данным Telegram-канала Baza, за два часа до нападения подозреваемый поменял аватарку в соцсетях на вооруженного мужчину в маске и с пистолетом.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи проводят осмотр места, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

