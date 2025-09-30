На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге доктор физико-математических наук отдал мошенникам 15 млн рублей

В Петербурге пенсионер, испугавшись за свои сбережения, отдал аферистам 15 млн рублей
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Житель Петербурга стал жертвой мошенников, передав им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней, все это время они представлялись сотрудниками различных организаций. Злоумышленники убедили пострадавшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом.

Чтобы обезопасить средства, ему порекомендовали отправить средства на безопасный счет. Для этого, как сообщает 78.ru, доктор физико-математических наук обналичил деньги и около своей парадной передал курьеру аферистов средства.

«В результате словесных действий неизвестных пенсионер передал курьеру 15 260 220 рублей», – сообщается в публикации МВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к схеме лиц.

Ранее в России появилась новая схема арендного мошенничества.

