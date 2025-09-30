В Петербурге доктор физико-математических наук отдал мошенникам 15 млн рублей

В Петербурге пенсионер, испугавшись за свои сбережения, отдал аферистам 15 млн рублей

Житель Петербурга стал жертвой мошенников, передав им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней, все это время они представлялись сотрудниками различных организаций. Злоумышленники убедили пострадавшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом.

Чтобы обезопасить средства, ему порекомендовали отправить средства на безопасный счет. Для этого, как сообщает 78.ru, доктор физико-математических наук обналичил деньги и около своей парадной передал курьеру аферистов средства.

«В результате словесных действий неизвестных пенсионер передал курьеру 15 260 220 рублей», – сообщается в публикации МВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к схеме лиц.

