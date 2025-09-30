Названы самые опасные для сердца и сосудов продукты

Врач Бинатова: жирная пища и сладости крайне опасны для сердца и сосудов

Чрезмерное употребление жирной пищи приводит к повышению уровня холестерина в крови, снижая эластичность сосудов, а также повышая вероятность развития атеросклероза, гипертонии, инфаркта и инсульта. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова.

«Исходя из этого, стоит отказаться от продуктов, богатых насыщенными жирами: колбас, сосисок, жирного мяса, сливочного масла, сливок и различных полуфабрикатов. Опасность для сердца представляют также сладости, газировка, фастфуд, чипсы и снеки. Не менее вредны копчености, соленые сыры и маринады», — отметила специалист.

Также она посоветовала отказаться от белого хлеба, каш быстрого приготовления и от других подобных продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови.

Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Никита Сафонов до этого говорил, что заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) по-прежнему являются основной причиной смертности среди россиян — на долю ССЗ приходится едва ли не 50% случаев. Он порекомендовал проверять сердце раз в год после 35 лет.

