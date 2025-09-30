Россиян призвали проверять сердце раз в год после 35 лет

Кардиолог Сафонов: после 35 лет обязательно нужно делать ЭКГ раз в год

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) по-прежнему являются основной причиной смертности среди россиян — на долю ССЗ приходится едва ли не 50% случаев. Как сохранить сердце здоровым в любом возрасте, «Газете.Ru» рассказал Никита Сафонов, врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирургом, кандидат медицинских наук.

По его словам, инфаркт и инсульт — страшные и смертельно опасные состояния, которые на слуху у большинства россиян. За последние годы система здравоохранения РФ достигла значимых результатов в борьбе с данными состояниями и их последствиями: по данным Минздрава, за время реализации национального проекта «Здравоохранение» смертность взрослого населения России от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта — более чем на 15%.

«В качестве следующего шага в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно уделять еще больше внимания вопросам управления модифицируемыми факторами риска развития ССЗ, то есть теми, на которые можно повлиять для того, чтобы избежать возникновения острого состояния», — считает Сафонов.

К модифицируемым факторам риска развития ССЗ относятся: избыточный вес и ожирение, курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, нарушение сна. Другие заболевания также являются значимыми факторами риска. Например, артериальная гипертония, сахарный диабет 2-го типа и инсулинорезистентность, дислипидемия, аритмия.

«По аритмии существуют интересные данные о том, что 29,2% всех смертей от инфаркта миокарда ассоциированы с фибрилляцией предсердий (один из самых распространенных и опасных видов аритмии). Этих смертей можно было бы избежать, ведь фибрилляция предсердий успешно лечится медикаментозно с применением антиаритмических препаратов и оперативно с помощью инновационной малоинвазивной хирургии, в том числе методом радиочастотной аблации (РЧА)», — сказал врач.

Для пациентов Сафонов дал следующую рекомендацию.

«Если вы старше 35 лет, то найдите время для прохождения базового кардиологического чек-апа хотя бы раз в год. В базовый чек ап входят: электрокардиограмма (ЭКГ), УЗИ сердца (эхокардиография), измерение артериального давления, пульса, частоты сердечных сокращений, анализ крови на липидный профиль, уровень глюкозы (либо гликированный гемоглобин, если есть сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе), а также уровень гормона ТТГ», — объяснил он.

По мнению врача, эти обследования желательно делать регулярно, даже если жалоб на работу сердца у пациента нет.

«Если же какие-либо жалобы присутствуют, то важно не заниматься самолечением, не ждать, пока «само пройдет», а обратиться к врачу как можно скорее», — отметил врач.

Кроме того, Сафонов призвал всех пациентов, у кого уже диагностированы те или иные кардиологические заболевания, обязательно строго соблюдать все назначения своего лечащего врача и регулярно приходить на контроль.

«К сожалению, отношение к диспансеризации и профилактическим осмотрам в целом у нас в стране достаточно формальное, но они правда помогают спасти жизни», — заключил врач.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.