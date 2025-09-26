Россиян призвали избегать БАДов с «чудо-обещаниями» и агрессивной рекламой

Производители БАДов не обязаны доказывать свою эффективность, а значит, обещания производителей во многом остаются маркетингом, из-за чего потребитель не может быть уверен в эффективности добавки, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Мария Рябуха, директор по развитию аналитической платформы «Фармзнание».

По словам эксперта, любое лекарство обязано пройти полный цикл: доклинические исследования, клинические испытания на людях, подтверждение эффективности и безопасности. Только после этого Минздрав выдает регистрационное удостоверение. С БАДами все иначе.

«Они регистрируются как добавка к пище. Проверка ограничивается тем, чтобы уровень каждого компонента не превышал допустимые нормы. Эти нормы есть в каждой стране, они обозначают, какое количество вещества считается безопасным для здоровья. Но это не подтверждает эффективность добавки. Говорить, что БАД может корректировать заболевание или заменять терапию, неправильно. Его максимум — быть источником дополнительных элементов», — объяснила она.

Некоторые производители пользуются этим «коротким путем» и выводят на рынок продукты, которые в другой категории требовали бы гораздо более строгих испытаний.

«В фарме есть примеры, когда препарат, ранее выпускавшийся как аптечное средство, регистрировали как косметику, только чтобы пройти более легкую процедуру. Именно в этом и кроется ключевая проблема: отсутствие обязательств по доказыванию эффективности делает обещания производителей во многом маркетингом», — сказала эксперт.

По словам специалиста, у этого процесса могут быть опасные последствия.

«Потребитель не может быть уверен, что добавка работает так, как написано на упаковке. Лишь небольшая часть производителей добровольно проводит клинические испытания или публикует результаты исследований, но для рынка это скорее исключение, чем правило. Кроме того, многие БАДы могут содержать сильнодействующие вещества, дозировки которых не всегда корректно указаны. Есть случаи выявления в добавках скрытых стимуляторов или гормоноподобных компонентов. Есть также ситуации, когда люди выбирают БАД вместо лекарства и теряют время, особенно в случаях серьезных заболеваний. А при бесконтрольном приеме даже витаминов возможна передозировка, что особенно опасно для детей и пожилых людей», — рассказала эксперт.

По данным «Фармзнания», до 30% пациентов в аптеках покупают БАДы, полагая, что это «облегченные лекарства». На деле же юридически это добавка к пище с иной схемой регулирования.

«По закону реклама БАДов не имеет права приписывать им лечебный эффект. Однако производители часто обходят этот запрет: активно используют блогеров, которые рассказывают «о чудо-результатах». В официальных сообщениях этого не пишут, но фактически формируют у потребителя иллюзию, что БАД лечит», — сказала она.

Отказаться от добавок полностью невозможно: витаминные и минеральные комплексы могут быть полезны в профилактике, но выбирать их нужно осознанно.

«Проверяйте, зарегистрирован ли БАД в государственном реестре Роспотребнадзора. Изучайте состав: он должен быть прозрачным и понятным, без «секретных формул».

Избегайте добавок с агрессивной рекламой и чудодейственными обещаниями. Консультируйтесь с врачом, особенно если есть хронические заболевания или параллельный прием лекарств», — рекомендовала Рябуха.

Сегодня в России и мире обсуждается вопрос о введении более строгих правил для добавок.

«Минимум, что требуется, — это единые стандарты прозрачности состава и обязательная проверка на наличие скрытых фармакологически активных веществ. Для массового рынка БАДов это станет фильтром, защищающим покупателей от недобросовестных производителей», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета.