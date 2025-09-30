На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родные погибших в теракте в «Крокусе» избегают заседаний суда

Родственники погибших в теракте в «Крокусе» не приходят на заседания суда
Алексей Майшев/РИА Новости

Родственники погибших в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье не посещают заседания суда по делу в отношении обвиняемых, чтобы не переживать трагедию снова. Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«За все время только несколько раз приходили родственники погибшего человека, чаще всего как раз приходят те, кто мало что видел», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что шоумены Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — они находились в концертном зале во время стрельбы, однако в итоге не были заявлены свидетелями.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее юрист объяснил, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
