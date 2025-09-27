На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что ведущие Светлаков и Малахов были в «Крокусе» во время теракта

Mash: Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе»
Evgenia Novozhenina/Reuters

Ведущие Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — они находились в концертном зале во время стрельбы и не были заявлены свидетелями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, телеведущих не вызвали в Мосгорсуд. Хотя Светлаков сам рассказывал, что в тот вечер спрятался от террористов в коридоре с другими людьми. Малахов тоже пришел на концерт группы «Пикник», но он не стал это афишировать.

Тем временем допрос 800 свидетелей защиты в Мосгорсуде продолжается. Потерпевшими признаны около 1,7 тыс. человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» попросили арестовать активы Агаларовых.

