Юрист объяснил, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Сергей Светлаков и Андрей Малахов, которые находились в концертном зале во время теракта в «Крокус Сити Холле», пропали из дела и не были вызваны в Мосгорсуд. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил «Газете.Ru», что телеведущие не могут сообщить следствию никакой уникальной и новой информации о произошедшем, поскольку слышали то же самое, что и другие очевидцы, а факт присутствия в зале не является основанием для вызова в суд.

«Сам факт присутствия в зале или в закулисных помещениях в момент трагедии не является безусловным основанием для вызова в суд. Обвинение физически не может обеспечить явку нескольких тысяч человек, находившихся в комплексе. К участию в процессе привлекаются исключительно те лица, чьи показания содержат уникальную, объективную информацию, критически важную для установления всех обстоятельств произошедшего. Что принципиально нового могли бы сообщить суду медийные персоны? Они, как и сотни других очевидцев, слышали звуки стрельбы и чувствовали запах дыма. Эти обстоятельства уже подробно зафиксированы в материалах дела. Таким образом, ажиотаж в прессе представляется искусственной попыткой построить конспирологические теории вокруг громких имен, что лишь отвлекает от существа судебного разбирательства», — сказал он.

27 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что ведущие Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — они находились в концертном зале во время стрельбы и не были заявлены свидетелями. По данным канала, телеведущих не вызвали в Мосгорсуд несмотря на то, что Светлаков сам рассказывал, как в вечер теракта спрятался от террористов в коридоре с другими людьми. Малахов, в свою очередь, скрывает факт, что пришел тогда на концерт «Пикника».

Уточняется, что на допрос свидетелей в Мосгорсуде было вызвано около 800 человек, потерпевшими признаны порядка 1,7 тыс. человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

