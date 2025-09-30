На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В иркутской школе дети едва не затоптали друг друга из-за давки в коридорах

В школе Иркутска произошла давка из-за одновременного окончания уроков

В Иркутске следователи проводят проверку из-за давки в местной школе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, в учреждении несколько классов одновременно вышли из кабинетов, из-за чего в коридоры оказались полностью заполнены школьниками. Некоторые дети не могли пройти в дверные проемы.

«Мелких чуть не затоптали, они в самом центре плакали и еле виднелись из толпы», – рассказал один из местных жителей.

Некоторые ученики, по данным местных пабликов, получили травмы, но официального подтверждения этому нет.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», – сообщается в публикации.

В произошедшем следователи усмотрели признаки халатности. На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Прокуратура региона также организовала проверку. Специалисты выяснят, соблюдались ли в школе положения закона о защите прав несовершеннолетних и другие законы.

