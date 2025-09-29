На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актера раскритиковали за отношение к семьям пострадавших из-за него в давке

В Индии оппозиция раскритиковала актера Виджая из-за давки
true
true
true
close
actorvijay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Индийского актера Виджая раскритиковали за отношение к семьям пострадавших из-за давки на его митинге в штате Тамилнад. Об этом сообщает «Би-би-си».

Около полутора сотен человек пострадали на многотысячном митинге в поддержку политической партии Виджая 27 сентября. 40 человек спасти не удалось, среди них девять детей.

Политическая оппозиция обвинила власти в том, что они не задействовали достаточное количество полиции для контроля над толпой. В свою очередь, представители полиции заявили, что организаторы митинга, представляющие партию Виджая «Тамилага Веттри Кажагам», недооценили ожидаемый размер толпы и не приняли достаточных мер предосторожности.

Критики утверждают, что Виджай не связался с семьями пострадавших после трагедии и не обеспечил безопасность своим поклонникам. Вместе с тем он выложил пост с соболезнованиями в социальных сетях.

Известно, что на митинге, организованном партией актера, внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция, жара и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

Ранее танец новобрачных в Ираке закончился трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами