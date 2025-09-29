Актера раскритиковали за отношение к семьям пострадавших из-за него в давке

Индийского актера Виджая раскритиковали за отношение к семьям пострадавших из-за давки на его митинге в штате Тамилнад. Об этом сообщает «Би-би-си».

Около полутора сотен человек пострадали на многотысячном митинге в поддержку политической партии Виджая 27 сентября. 40 человек спасти не удалось, среди них девять детей.

Политическая оппозиция обвинила власти в том, что они не задействовали достаточное количество полиции для контроля над толпой. В свою очередь, представители полиции заявили, что организаторы митинга, представляющие партию Виджая «Тамилага Веттри Кажагам», недооценили ожидаемый размер толпы и не приняли достаточных мер предосторожности.

Критики утверждают, что Виджай не связался с семьями пострадавших после трагедии и не обеспечил безопасность своим поклонникам. Вместе с тем он выложил пост с соболезнованиями в социальных сетях.

Известно, что на митинге, организованном партией актера, внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция, жара и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

