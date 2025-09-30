На Камчатке зафиксировали афтершок

Ощущаемый подземный толчок (афтершок) зафиксирован в Тихом океане неподалеку от Камчатки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 98 км. При этом очаг залегал на глубине 48 км, а магнитуда была равна 6,1.

«По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов», — говорится в публикации.

Предварительно, угроза цунами не объявлялась.

До этого у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее в Казахстане произошло землетрясение с эпицентром возле Алма-Аты.