Пара предложила подростку соитие возле школы в качестве «шутки»

В Великобритании пара предложила подростку соитие возле школы
В Великобритании пара в качестве «шутки» предложила соитие подростку возле школы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел 26 сентября возле школы в районе Тайберн в городе Бирмингеме. Подросток в школьной форме возвращался домой, когда к нему подъехал автомобиль. Мужчина, находясь в машине вместе с женщиной, спросил 17-летнего юношу, не хочет ли он, чтобы его спутница совершила с ним половой акт. Как позже пояснили злоумышленники, это якобы была шутка, причем мужчина пояснил, что инициатором предложения выступила его жена.

После случившегося подросток вернулся домой и сообщил о происшествии в полицию. Мать мальчика выразила серьезную обеспокоенность, отметив, что инцидент произошел в непосредственной близости от школы, и призвала местных жителей к бдительности.

Полиция подтвердила получение заявления относительно высказанного в адрес несовершеннолетнего предложения. Правоохранители планируют опросить пострадавшего, чтобы получить больше информации о случившемся.

Ранее на Урале мужчина потрогал 15-летнюю девочку за ягодицы и стал фигурантом дела.

