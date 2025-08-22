На Урале мужчина потрогал 15-летнюю девочку за ягодицы и стал фигурантом дела

В Свердловской области задержали мужчину, который потрогал девочку за ягодицы. Об этом E1.RU рассказал Руслан Султангулов, адвокат 35-летнего Артема (имя изменено).

Инцидент произошел в Артемовском. 15-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением, обвинив взрослого в домогательствах. По словам девочки, мужчина схватил ее за ягодицы и попытался погладить спереди.

«Все подали так, будто он набросился и изнасиловал ее, а на самом деле, по его показаниям, которые он подтвердил на очной ставке, он просто проходил мимо в хорошем настроении и шлепнул ее в области спины. Возраст ее он не знал и не мог знать. Никуда не тащил, не угрожал. По сути, это административка — мелкое хулиганство», — говорит адвокат задержанного.

По факту случившегося сначала возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях (ст. 135 УК РФ), а затем переквалифицировали на «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 3 ст. 132 УК РФ). Артему грозит до 15 лет колонии.

Ранее краснодарец предложил 13-летней девочке оральный секс в магазине.