На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка обманула более 20 человек почти на 12 млн рублей и попала под суд

В Ростовской области женщина обманула более 20 человек на миллионы рублей
true
true
true
close
Telegram-канал МВД 61

В Ростовской области будут судить женщину, обманувшую более 20 человек на 11,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в период с декабря 2017 по июнь 2024 года. Женщина находила людей, имеющих справки об инвалидности с ложными сведениями и незаконно получавших по ним пенсионные выплаты. Представляясь сотрудником прокуратуры, она в ходе доверительных бесед предлагала потерпевшим «помощь» в освобождении от уголовной ответственности и обещала получить законные справки об установлении инвалидности. Желая избежать проблем с законом, граждане передавали ей значительные суммы денег, которые она присваивала.

Общая сумма похищенных средств составила более 11,7 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий у злоумышленницы изъяли три автомобиля и золотые украшения на сумму около 3 млн рублей — их она приобрела на похищенные деньги. Уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянка обманула своих учеников на 20 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами