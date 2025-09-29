На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-генерал Оглоблин не стал обжаловать приговор по делу о взятке в 12 млн

РИА: адвокат экс-генерала Оглоблина не стал оспаривать приговор по делу о взятке
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший глава 1-го управления Главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин решил не оспаривать приговор по делу о крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-генерала Максима Довганя.

«После обсуждения приговора с подзащитным мы решили его не обжаловать, он вступил в законную силу», — рассказал Довгань.

2 сентября 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам по делу о получении взятки в 12 млн рублей от пермского телефонного завода «Телта».

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

В своем последнем слове Оглоблин признал вину в получении взятки, раскаялся в содеянном, а также напомнил, что он сотрудничал со следствием, не причинил ущерба и попросил суд его строго не наказывать.

Кроме того, по словам адвоката, экс-генерал более 10 раз безуспешно пытался отправиться в зону специальной военной операции.

Ранее суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова.

