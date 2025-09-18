Американка подожгла матрас, на котором спала ее сестра

В США подожгла матрас сестры и едва не погубила еще четырех человек

В США девушка подожгла матрас сестры, но та вовремя проснулась и спаслась. Об инциденте сообщает издание People.

В июне этого года 22-летняя Эддисон Браун из штата Кентукки попыталась поджечь матрас своей сестры, пока та спала. Пожар произошел в доме, где в тот момент находились еще четыре человека, включая несовершеннолетнего.

Девушка проснулась, когда пламя уже охватило ее кровать, но смогла самостоятельно потушить его подушкой до приезда пожарных.

Браун скрылась с места преступления, но 12 сентября все же была арестована. В ходе расследования выяснилось, что она отправляла людям сообщения с признаниями о том, что планирует сжечь сестру заживо. О причинах ее ненависти к родственнице, не сообщается.

Злоумышленнице предъявили обвинения по трем статьям, в том числе за поджог первой степени и создание опасности для жизни. Теперь американке грозит лишения свободы на срок от 10 до 50 лет.

Ранее в Татарстане 19-летняя девушка едва не сожгла свою квартиру из-за угроз мошенников.