В Ленинградской области задержали еще троих подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе

СК Ленобласти: задержаны еще трое подозреваемых по делу об отравлении алкоголем
true
true
true

В Ленинградской области задержали еще троих подозреваемых по делу об отравлении самогоном. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

«В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций», — рассказали в ведомстве.

29 сентября ленинградские полицейские нашли коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя. Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге грибники отравились собранными в соседнем регионе грибами.

