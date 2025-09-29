Российская пенсионерка после «обряда снятия порчи» лишилась своих сбережений

На Кубани пенсионерка после «обряда снятия порчи» лишилась своих сбережений

В Краснодарском крае пенсионерка лишилась сбережений, клюнув на удочку мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в поселке Западный Тихорецкого района. 28-летний мужчина подошел к пенсионерке у магазина и заявил, что на женщине лежит порча, которую надо срочно снять. Женщина поверила прохожему и пригласила его в гости после обещания помочь ей в снятии проклятия.

«Там она передала целителю свои сбережения. Он положил их под матрас кровати, на которую села пенсионерка, и провел обряд очищения. После ясновидящий подменил пакет с деньгами и скрылся», — рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого в Курганинске. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

