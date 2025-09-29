На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, откуда у мошенников личные данные россиян

Киберэксперт Мизинов: россияне сами предоставляют мошенникам информацию о себе
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники получают личные данные россиян преимущественно по двум каналам. Во-первых, граждане сами публикуют в сети информацию о себе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов.

«Основной источник информации — это мы сами. <...> И ФИО, и адреса электронной почты, и номера телефонов, и прочее. Чтобы получить первичные данные о человеке, в паспортный стол необязательно обращаться. Практически всегда все это дело можно найти в открытом доступе», — уточнил специалист.

Второй канал — это «мощная киберармия», которая взламывает сайты и базы данных компаний. Полученная в результате утечек информация затем продается и перепродается в даркнете, добавил он.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России до этого сообщило о новой схеме кражи денег у граждан.

По информации ведомства, злоумышленники рассылают смс-сообщения под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода денег нужно подтверждение получателя и встречный запрос.

Ранее россиян предупредили о риске взлома iCloud мошенниками.

