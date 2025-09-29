Более семи тысяч человек из 35 стран посетили Международный буддийский форум

В Элисте завершился третий Международный буддийский форум, собравший более семи тысяч участников. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

За четыре дня столицу Калмыкии посетили около тысячи иностранных гостей. В программе форума состоялось более 50 мероприятий с участием духовных лидеров, исследователей, государственных и общественных деятелей из 35 стран.

«Международный буддийский форум подтвердил высокую значимость буддийской традиции как части мирового духовного и культурного наследия, востребованного в условиях современности», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, такие инициативы укрепляют международный диалог и межконфессиональное согласие, способствуя формированию устойчивого и справедливого миропорядка.

Для проведения форума город подготовился комплексно: отремонтированы 10 дорог, благоустроены 10 объектов городской инфраструктуры, количество камер видеонаблюдения увеличено на 140%, установлено 31 светофорное оборудование. Было заключено 48 муниципальных контрактов, включая ремонт храмовых комплексов города.

Первый заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума Игорь Павлов отметил, что форум вышел за рамки делового мероприятия и стал праздником для жителей Калмыкии.

«Лидеры буддийского мира встретились на калмыцкой земле, чтобы сверить часы в важнейших вопросах, волнующих миллионы буддистов», — сказал он.

Форум открыло мультимедийное шоу «Кочевье народа» под руководством режиссера Андрея Болтенко. Среди гостей был зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который огласил приветственный адрес президента, оценил развитие городской инфраструктуры и принял участие в открытии буддийской воскресной школы.

Деловая программа форума включала пленарные заседания, круглые столы и дискуссии на темы развития буддийского образования, паломнического туризма, философских аспектов буддизма, сохранения института монашества, борьбы с экологическими угрозами и перспектив экономики.

Культурная программа представила выступления национальных коллективов, концерт народного артиста России Игоря Бутмана, музыкальное подношение Трем драгоценностям буддизма, международный фестиваль боевых искусств «Гармония силы и духа» и традиционный праздник «Джангариада».

Напомним, информационным партнером Международного буддийского форума выступил медиахолдинг Rambler&Co.