Жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытия для школьников

В Новороссийске родители сообщили о критическом состоянии школьного укрытия
true
true
true

Родители школьников в Новороссийске пожаловались на критическое состояние школьного укрытия, предназначенного для защиты в случае атаки украинских дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

На кадрах, опубликованных в сети видно, что укрытие организовано в подвале. По словам мам и пап, высота потолков в нем около 1,6 метра. В помещении земляной пол, который залит водой. Дети укрывались там во время недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск.

«Грязища, пылища, мусор под ногами. В нем находились сотни детей! О принудительной вентиляции остается только мечтать. В случае чего такое убежище мгновенно станет братской могилой», — возмутились родители учеников.

По данным Telegram-канала «Kub Mash», речь идет об убежище школы №31 в Глебовском.

24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате этого удара пострадали не менее семи человек, в том числе дети, также не выжили как минимум трое. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и 20 автомобилей получили повреждения. Кроме того, украинский беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадали двое его сотрудников и посетители.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об утверждении плана мероприятий по устранению последствий нападения на город-герой.

Ранее генерал раскрыл возможный ответ России на атаку в Новороссийске.

