Мэр Новороссийска Кравченко рассказал о ремонтных работах после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об утверждении плана мероприятий по устранению последствий нападения на город-герой. Об этом градоначальник написал в своем Telegram--канале.

Городские службы и управляющие организации приступили к расчистке улиц и придомовых территорий. Поврежденные транспортные средства эвакуированы. Запланировано удаление деревьев, препятствующих дальнейшим работам.

В результате атаки со стороны Украины в Центральном районе Новороссийска пострадали семь многоквартирных домов и гостиница. Наиболее серьезные повреждения получили дома по улицам Шевченко, 55, и Энгельса, 98. В доме на улице Шевченко огнем уничтожена кровля, значительные разрушения зафиксированы в двух подъездах. Специальная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания, после чего будет разработан план аварийно-восстановительных работ. Службы займутся восстановлением электроснабжения.

Созданы группы для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим, которые приступили к обходу 811 квартир. Сформирована волонтерская команда, готовая помочь жителям в уборке квартир. Для обеспечения сохранности имущества горожан в ночное время будет организовано дежурство казаков.

Специалисты проводят детальное обследование пострадавшей территории. Основная задача на данный момент – максимально оперативно подготовить всю необходимую документацию и составить акты осмотра помещений. Это позволит жителям в кратчайшие сроки получить как первоначальные выплаты, так и компенсации за утраченное имущество.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 24 сентября о нападении ВСУ на Новороссийск. По его словам, украинские беспилотники нанесли удар по центральной части города, в частности, по району, где расположена гостиница «Новороссийск». В результате атаки восемь человек получили ранения.

