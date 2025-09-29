На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала распространенные ошибки худеющих

Врач Дюваль: на диете не стоит полностью отказываться от сладкого
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Убеждение в том, что для эффективного похудения нужно меньше есть, является ошибочным, поскольку жесткие ограничения дают лишь кратковременный эффект за счет потери воды. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в дальнейшем при возвращении к привычному питанию на фоне стресса для организма лишние килограммы начнут откладываться быстрее. Она добавила, что частой ошибкой худеющих является полный отказ от сладкого.

«Мозг и внутренние системы нуждаются в глюкозе. Важно не исключать ее совсем, а выбирать правильные источники — например, фрукты. Один фрукт в день между приемами пищи поможет удерживать уровень сахара в крови и предотвратит переедание», — уточнила Дюваль.

Врач также призвала не увлекаться протеиновыми батончиками и печеньем, потому что они содержат сахарозаменители, нагружают печень и поджелудочную. Кроме того, не стоит полностью исключать углеводы — это грозит усталостью, плохим настроением и проблемами с сосудами.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что на худобе ни в коем случае нельзя зацикливаться, поскольку бесконечный дефицит питания нарушает работу мозга, усиливает психические расстройства и формирует искаженный образ тела.

Ранее россиянам объяснили, почему спортзал и диеты не работают при морбидном ожирении.

