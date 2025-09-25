Россиянам объяснили, почему нельзя зацикливаться на худобе

На худобе ни в коем случае нельзя зацикливаться, поскольку бесконечный дефицит питания нарушает работу мозга, усиливает психические расстройства и формирует искаженный образ тела. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Со стороны пищеварительной системы наблюдается нарушение моторики и всасывания питательных веществ в кишечнике. Это формирует порочный круг истощения: даже при нормализации питания организм будет по-прежнему испытывать дефицит», — отметила специалист.

Она добавила, что страдают и когнитивные функции из-за недостатка глюкозы, жирных кислот и витаминов группы B.

Как отмечала психолог Дарья Сальникова, у людей с анорексией (психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся полным или частичным отказом от пищи) сохраняется физиологическая потребность в питании, но полностью отсутствует аппетит.

Она уточнила, что наиболее уязвимой группой традиционно являются девочки-подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако в последнее время участились случаи анорексии среди молодых матерей после декрета.

Ранее психолог назвала неожиданную причину подростковой анорексии.