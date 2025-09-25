На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему нельзя зацикливаться на худобе

Врач Демьяновская: постоянные диеты могут привести к психическим расстройствам
true
true
true
close
Freepik.com

На худобе ни в коем случае нельзя зацикливаться, поскольку бесконечный дефицит питания нарушает работу мозга, усиливает психические расстройства и формирует искаженный образ тела. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Со стороны пищеварительной системы наблюдается нарушение моторики и всасывания питательных веществ в кишечнике. Это формирует порочный круг истощения: даже при нормализации питания организм будет по-прежнему испытывать дефицит», — отметила специалист.

Она добавила, что страдают и когнитивные функции из-за недостатка глюкозы, жирных кислот и витаминов группы B.

Как отмечала психолог Дарья Сальникова, у людей с анорексией (психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся полным или частичным отказом от пищи) сохраняется физиологическая потребность в питании, но полностью отсутствует аппетит.

Она уточнила, что наиболее уязвимой группой традиционно являются девочки-подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако в последнее время участились случаи анорексии среди молодых матерей после декрета.

Ранее психолог назвала неожиданную причину подростковой анорексии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами